Grumello del Monte incendio distrugge una palazzina di tre piani | 8 persone leggermente intossicate

Nella notte del 13 marzo un incendio si è sviluppato in una palazzina di tre piani a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Le fiamme hanno causato danni all’edificio e hanno coinvolto otto persone, tutte leggermente intossicate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Bergamo, 13 marzo 2026 – Le fiamme, devastanti, sono divampate in piena notte del 13 marzo distruggendo un edificio residenziale di tre piani a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Tanta paura, numerosi mezzi di soccorso sul posto, ma alla fine le otto persone presenti nella palazzina sono state messe in salvo. I residenti sono stati, poi, trasportati nei vari ospedali locali per intossicazione dai fumi respirati, ma nessuno di loro si troverebbe in condizioni gravi. Monopattino a fuoco in un appartamento: due persone ustionate I soccorsi immediati. L'allarme è scattato alle 2.40, quando la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Bergamo ha attivato le procedure di emergenza.