F1 George Russell | Complimenti a Kimi per la prima vittoria Ho rovinato la mia gara in partenza

Durante il Gran Premio della Cina di Formula 1, George Russell si è classificato secondo, mentre Kimi ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera. Russell ha dichiarato di aver rovinato la sua gara in partenza e ha rivolto i complimenti al pilota che ha conquistato il primo posto. La gara si è svolta con i piloti che hanno affrontato diverse sfide sul circuito.

George Russell sorride dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Shanghai è arrivata un’altra doppietta Mercedes ma, rispetto a Melbourne, con le posizioni invertite. La vittoria della gara è andata, infatti, ad Andrea Kimi Antonelli che ha fatto gara a sé e ha preceduto proprio George Russell per 5.5 secondi, mentre completa il podio Lewis Hamilton a 25.2. Quarta posizione per Charles Leclerc a 28.8, quinta per Oliver Bearman a 57.2. Sesta posizione per Pierre Gasly a 59.6, settima per Liam Lawson a 1:20. Chiude ottavo Isack Hadjar a 1:27, quindi nono Carlos Sainz a un giro mentre completa la top10 Franco Colapinto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Complimenti a Kimi per la prima vittoria. Ho rovinato la mia gara in partenza” Articoli correlati Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. F1, George Russell: “La macchina è una gioia da guidare. In questi giorni abbiamo lavorato sulla partenza”George Russell ha strappato la pole position in occasione delle qualifiche sprint valide per il GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di... Una raccolta di contenuti su George Russell Temi più discussi: Il primo contatto della stagione di Formula 1. VIDEO; Qualifiche Cina, ecco perché il 2° posto di Russell è una prova di forza Mercedes; Russell massimizza e chiude secondo: gomme fuori finestra e problemi con la batteria; F1 GP Australia 2026, classifica prove libere 3: Russell fa paura, poi le Ferrari - Risultati - Formula 1. F1, George Russell: Complimenti a Kimi per la prima vittoria. Ho rovinato la mia gara in partenzaGeorge Russell sorride dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ... oasport.it F1, George Russell: La macchina è una gioia da guidare. In questi giorni abbiamo lavorato sulla partenzaGeorge Russell ha strappato la pole position in occasione delle qualifiche sprint valide per il GP di Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di ... oasport.it Le qualifiche di Shanghai hanno scritto una nuova, leggendaria pagina di storia per la classe regina. A svettare davanti al compagno di squadra George Russell – rallentato da un guasto tecnico nel Q3 – è stato Kimi Antonelli, autore di un risultato senza prec facebook La prima volta non si scorda mai. Kimi Antonelli ringrazia entrambe le Mercedes: la sua, una macchina stellare, e quella di George Russell, il dominatore dell’inizio di stagione, che questa mattina all’alba aveva vinto anche la Sprint ma nelle qualifiche del Gp x.com