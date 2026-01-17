Sequestrata nave con 33mila tonnellate di ferro | Ha violato le sanzioni alla Russia

Una nave con bandiera di un’isola dell’Oceania, proveniente dal mar Nero, è stata sequestrata nel porto di Brindisi con oltre 33.000 tonnellate di ferro a bordo. L’intervento è stato deciso a seguito di sospetti di violazione delle sanzioni imposte alla Russia. L’operazione si inserisce in un quadro di controllo e rispetto delle normative internazionali riguardanti il commercio e le restrizioni economiche.

Una nave, battente bandiera di una piccola Isola dell'Oceania, e proveniente dalle acque territoriali russe del mar Nero, è stata sequestrata nel porto di Brindisi (conteneva oltre 33mila tonnellate di materiale ferroso) al termine delle indagini coordinate dalla Procura del capoluogo messapico, e condotte dalla guardia di finanza e dall'Agenzia delle dogane. In particolare, il sequestro della motonave è legato alle misure adottate nell'ambito del pacchetto delle sanzioni nei confronti della Russia in conseguenza del conflitto russo-ucraino. In totale sono quattro gli indagati: l'importatore, l'armatore e due membri dell'equipaggio accusati, in concorso tra loro, della violazione delle misure restrittive imposte dall'Unione europea.

