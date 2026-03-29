Gavino Mara, cantautore nato nel 1988, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Piume sul mare”. Il progetto è composto da undici brani inediti che affrontano temi legati alla coscienza, alla memoria e alla libertà. La pubblicazione è prevista nei prossimi mesi e rappresenta un nuovo passo nella sua carriera musicale.

SASSARI – Gavino Mara, cantautore classe 1988, annuncia l’uscita del suo nuovo progetto discografico “Piume sul mare”, un lavoro intenso e profondamente umano composto da 11 brani inediti che raccontano il presente con autenticità e coraggio. Nato a Sassari il 23 agosto 1988, Gavino Mara porta avanti da anni un percorso artistico costruito “sul campo”, tra esperienze live e partecipazioni a concorsi canori che ne hanno affinato la tecnica e rafforzato la sua identità interpretativa. Parallelamente all’attività artistica, è insegnante di canto, ruolo attraverso il quale accompagna gli altri alla scoperta e alla liberazione della propria voce. La sua musica si muove tra introspezione e denuncia sociale, trasformando ogni brano in uno spazio di riflessione e verità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Gavino Mara presenta “Piume sul mare”: un viaggio musicale tra coscienza, memoria e libertà

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