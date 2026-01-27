In un incontro presso la Libreria Iocisto di Napoli, Ilaria Palomba ha presentato il suo nuovo libro,

Tempo di lettura: 2 minuti Venerdì 23 gennaio alle 18:30, la suggestiva cornice della Libreria Iocisto di Napoli ha accolto un pubblico attento e coinvolto per la presentazione del nuovo libro di Ilaria Palomba, Purgatorio, edito da Alter Ego Edizioni. L’evento, parte del ricco calendario culturale della libreria dedicato alla promozione della letteratura contemporanea, ha saputo coniugare introspezione letteraria, dialogo critico e partecipazione collettiva. La serata si è aperta con i saluti della giornalista Anna Calì, protagonista del dialogo con l’autrice. Calì ha introdotto il testo e ne ha evidenziato la forza emotiva e simbolica, sottolineando come la voce narrativa di Palomba riesca a “scavare nelle profondità dell’animo”, offrendo al pubblico un’esperienza di lettura intensa e stratificata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un viaggio tra coscienza e rinascita: Ilaria Palomba presenta Purgatorio

