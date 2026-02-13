Bastoni suona la carica | È arrivato il momento di vincere uno scontro diretto

"Pensiamo sia arrivato il momento di vincere uno scontro diretto, ma non deve diventare un'ossessione". Alessandro Bastoni sceglie parole misurate alla vigilia di Inter-Juve, intervenendo ai microfoni di Sky Sport. Il difensore nerazzurro sa quanto pesi la sfida, ma invita l'ambiente a non trasformare l'attesa in pressione eccessiva. "Non deve diventare una cosa controproducente per noi. È pur sempre una partita come le altre: dobbiamo restare calmi e lucidi, aggiungendo quel qualcosa in più che serve per portare a casa uno scontro diretto". Sul momento della squadra, Bastoni trasmette fiducia e serenità: "Ci arriviamo bene, abbiamo avuto una settimana intera per prepararla.