Il prezzo di riferimento del gas naturale all’ingrosso in Italia si è stabilizzato a 0,524 euro per metro cubo nella giornata di domenica 29 marzo 2026. Questa cifra rappresenta la conclusione delle oscillazioni di mercato recenti.

Il gas naturale all’ingrosso in Italia ha fissato il suo prezzo di riferimento oggi, domenica 29 marzo 2026, a 0,524 euro per metro cubo. Questo valore, pari a 55,57 euro al megawattora, segna una fase di stabilizzazione dopo un mese di forti oscillazioni nel mercato europeo. Il Punto di Scambio Virtuale (PSV), cuore pulsante degli scambi energetici nazionali, mostra come la volatilità registrata nei primi giorni di marzo stia lasciando spazio a una maggiore tranquillità nei prezzi. La dinamica recente riflette l’adattamento del mercato alle condizioni climatiche e alle aspettative sulla domanda finale della stagione fredda. La curva dei prezzi tra crolli e picchi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gas PSV a 0,524 euro: fine delle oscillazioni, il mercato si stabilizza

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