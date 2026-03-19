L'Iran ha annunciato che se continuerà a bloccare il passaggio delle petroliere nello Stretto di Hormuz, distruggerà le infrastrutture energetiche del Paese. Nel frattempo, sono stati segnalati attacchi con missili contro siti strategici legati al gas e al petrolio nel Golfo, con Teheran che ha dichiarato di voler vendicarsi. La situazione si fa sempre più tesa tra le parti coinvolte.

Roma – Se l’Iran continuerà a bloccare il passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, la risposta sarà la distruzione delle infrastrutture energetiche del Paese. È il messaggio inviato da Israele e Stati Uniti a Teheran con i raid contro gli impianti di South Pars – la più grande riserva di gas conosciuta al mondo, condivisa tra Iran e Qatar, di fondamentale importanza strategica per il mercato energetico globale – e di Asaluyeh, sito petrolifero e petrolchimico, nel sud del Paese. Un cambio di postura da parte dell’amministrazione Trump – inizialmente contraria a colpire le infrastrutture energetiche iraniane – che, alla terza settimana di guerra, punta all’escalation aprendo la strada a quella che già viene definita una ‘guerra energetica’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Missili su gas e petrolio: è la ‘guerra energetica’. E Teheran minaccia i siti strategici del Golfo: “Vendetta”

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