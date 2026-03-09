Corridoi strategici IA Difesa | così la Cina progetta il suo futuro

La Cina sta elaborando un piano per i prossimi cinque anni che riguarda la creazione di corridoi strategici, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e il rafforzamento delle capacità militari. Il paese si sta concentrando su misure che migliorino la sicurezza economica e l'autonomia tecnologica, con obiettivi chiari e concreti. Le iniziative sono parte di una strategia più ampia per il futuro.

La Cina si sta preparando ai prossimi cinque anni affinando un piano che punta a rafforzare sicurezza economica, autonomia tecnologica e capacità militare. Il nuovo piano quinquennale 2026-2030, presentato a Pechino durante le annuali Due Sessioni del Parlamento e dell'organo consultivo politico, rappresenta la bussola con cui il Paese intende affrontare una fase internazionale sempre più competitiva e instabile. L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre le vulnerabilità strategiche, soprattutto nei settori tecnologici e nelle catene di approvvigionamento. Nel documento emergono alcune priorità chiare: sviluppo dell'intelligenza artificiale, ricerca avanzata sull'energia, rafforzamento delle infrastrutture strategiche e modernizzazione delle forze armate.