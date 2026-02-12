Anche nel Piacentino sempre meno sportelli bancari | ecco i territori più a rischio

Nel Piacentino, sempre meno sportelli bancari. L’ultimo rapporto della Fondazione Fiba di First Cisl mostra che le filiali stanno chiudendo a ritmo più rapido rispetto al passato. La situazione mette in difficoltà molte persone, soprattutto nelle zone più periferiche, dove ormai restano poche opzioni per fare operazioni bancarie. La perdita di sportelli rischia di lasciare isolated intere comunità e di complicare la vita a chi ha bisogno di servizi finanziari.

La Cisl: «I territori più a rischio sono Alseno, Vigolzone e Sarmato, oltre a numerosi comuni collinari e montani come Vernasca, Ferriere e Farini.» L’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio sulla desertificazione bancaria della Fondazione Fiba di First Cisl, basato sui dati di Banca d’Italia e Istat e aggiornato al 31 dicembre 2025, evidenzia un quadro preoccupante. «Il processo di desertificazione bancaria continua a interessare l’Emilia-Romagna - riferisce in una nota la Cisl di Parma e Piacenza - pur con un’incidenza più contenuta rispetto ad altre aree del Paese. Alla fine del 2025 la regione conserva una posizione di relativa solidità nel confronto nazionale, ma i dati mostrano una graduale riduzione della rete fisica degli sportelli, indicativa di un indebolimento strutturale ormai evidente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacentino Desertificazione

Nel 2025, le chiusure degli sportelli bancari continuano a crescere in Italia, e il Nord Est si conferma tra le aree più colpite.

Pisa si prepara a perdere diversi sportelli bancari nel 2025.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Piacentino Desertificazione

Argomenti discussi: Raccolta del farmaco, al via la settimana dedicata: a Piacenza il fabbisogno è di 3.046 confezioni; Il Piacenza Jazz Fest è pronto a tornare; Cisterna perde a Piacenza, tante assenze per i pontini; Scarica gratuitamente il match program di Piacenza-Sangiuliano City 8 febbraio.

Con il Piacenza Calcio praticamente fuori dai giochi chi vincerà il campionato di serie D Abbiamo provato a fornire dati e statistiche a software dedicati di Intelligenza Artificiale. Desenzano e Pistoiese vincenti in due modelli diversi, ai biancorossi meno del 5 - facebook.com facebook