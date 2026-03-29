A Garbagnate, la Polizia locale ha eseguito un controllo in un appartamento dove sono stati trovati 11 extracomunitari. La mansarda, risultata essere un'abitazione non autorizzata, è stata oggetto di intervento. Durante l'operazione sono state identificate le persone presenti e contestate eventuali violazioni amministrative o di altro tipo. La situazione è ora sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. A Milano, per una rapina su un bus notturno, tre giovani sono stati condotti agli. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Garbagnate, dormitorio per extracomunitari, blitz della Locale

Articoli correlati

Blitz della polizia locale: sequestrati soldi, hashish e resina “frozen”Una denuncia e il sequestro di circa 300 grammi di hashish, 300 euro in contanti e tutta l’attrezzatura per pesare e confezionare la droga da vendere.

Leggi anche: Blitz della Polizia Locale: liberati gli stalli per moto a Mercatello

Approfondimenti e contenuti su Garbagnate dormitorio per...

Temi più discussi: Dormitorio abusivo: sanzionato un 50enne extracomunitario; Dormitorio abusivo in mansarda. Maxi sanzione al proprietario; Dormitorio abusivo in mansarda Maxi sanzione al proprietario.

Garbagnate, dormitorio per extracomunitari, blitz della LocaleGarbagnate, dormitorio abusivo per 11 extracomunitari, blitz della Polizia locale. Una mansarda non abitabile trasformata in dormitorio abusivo per undici ... ilnotiziario.net

Mansarda trasformata in dormitorio abusivo: intervento della Polizia locale a GarbagnateUndici persone vivevano in una mansarda non abitabile pagando fino a 200 euro al mese in assenza di contratti regolari. Gli agenti hanno accertato irregolarità urbanistiche, fiscali e amministrative c ... varesenews.it

Chalet San Carlo | Garbagnate Milanese - facebook.com facebook