Milano-Sanremo femminile 2026 oggi in tv | orari percorso favorite Lorena Wiebes cerca il bis Balsamo ci prova

Da oasport.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi Milano-Sanremo femminile 2026 sarà trasmessa in tv, con orari e percorso già annunciati. La corsa vede tra le protagoniste Lorena Wiebes, che punta al secondo successo consecutivo, e Balsamo, pronta a mettersi in gioco. La gara si svolge su un percorso che attraversa diverse zone della città e delle colline circostanti, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

L’Italia sarà il centro di interesse principale di un sabato destinato a tenere con il fiato sospeso gli appassionati del grande ciclismo internazionale. Si corre infatti, oltre alla Classicissima di Primavera, anche la Milano-Sanremo donne. La corsa in linea prende il via da Genova alle 10:40 e si conclude a Sanremo dopo aver percorso 156 chilometri. Le atlete partecipanti si sfidano per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello dell’olandese Lorena Wiebes, vincitrice in volata dell’edizione dello scorso anno davanti alla connazionale Marianne Vos e alla svizzera Noemi Ruegg. Come vedere in tv Milano-Sanremo donne?  La Milano-Sanremo donne non sarà trasmessa in diretta tv. 🔗 Leggi su Oasport.it

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