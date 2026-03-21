Milano-Sanremo femminile 2026 oggi in tv | orari percorso favorite Lorena Wiebes cerca il bis Balsamo ci prova

Oggi Milano-Sanremo femminile 2026 sarà trasmessa in tv, con orari e percorso già annunciati. La corsa vede tra le protagoniste Lorena Wiebes, che punta al secondo successo consecutivo, e Balsamo, pronta a mettersi in gioco. La gara si svolge su un percorso che attraversa diverse zone della città e delle colline circostanti, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

L’Italia sarà il centro di interesse principale di un sabato destinato a tenere con il fiato sospeso gli appassionati del grande ciclismo internazionale. Si corre infatti, oltre alla Classicissima di Primavera, anche la Milano-Sanremo donne. La corsa in linea prende il via da Genova alle 10:40 e si conclude a Sanremo dopo aver percorso 156 chilometri. Le atlete partecipanti si sfidano per decidere chi iscriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello dell’olandese Lorena Wiebes, vincitrice in volata dell’edizione dello scorso anno davanti alla connazionale Marianne Vos e alla svizzera Noemi Ruegg. Come vedere in tv Milano-Sanremo donne? La Milano-Sanremo donne non sarà trasmessa in diretta tv. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Milano-Sanremo femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Lorena Wiebes cerca il bis. Balsamo ci prova Articoli correlati Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprovaSabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso... Milano-Sanremo femminile 2026: Elisa Longo Borghini vuole lasciare il segno, bisogna staccare Lorena WiebesEdizione numero 8 per la Milano-Sanremo al femminile, la Classicissima di Primavera che è tornata per le donne l’anno scorso, dopo una lunga assenza... Una selezione di notizie su Milano Sanremo femminile 2026 oggi in... Temi più discussi: Svelato il percorso della Sanremo Women Crédit Agricole 2026; Milano Sanremo 2026, una sfida tra maglie iridate. Tutte le informazioni, percorso, dove vedere atleti e atlete; Mobilità: sabato 21 e domenica 22 marzo tre gare di ciclismo in città; Modifiche alla viabilità sabato21 marzo 2026 per transito della corsa ciclistica Milano - Sanremo e Milano-Sanremo Women. Elisa Longo Borghini non correrà la Milano-Sanremo 2026: forfait per la Classicissima di primaveraBrutte notizie in vista della Milano-Sanremo Women, in programma sabato 21 marzo, per il ciclismo italiano. Elisa Longo Borghini, infatti, non prenderà ... oasport.it Dove vedere la Milano-Sanremo 2026 in tv: orari, programma, streamingSale la tensione e aumenta, con il trascorrere delle ore, l'adrenalina per i corridori in vista della prima grande classica della stagione. Sabato 21 ... oasport.it MILANO-SANREMO! Per il terzo anno consecutivo la "classicissima" partirà dalla nostra Pavia. Oggi in piazza della Vittoria la presentazione delle squadre. Con me il Presidente della Provincia Giovanni Palli e il Vicepresidente del Senato Gian Marco Ce facebook C'è la Milano-Sanremo, Pogacar ritenta l'assalto alla Classica che non ha ancora vinto. Con lo sloveno i favoriti sono il vincitore del 2025, l'olandese Van der Poel, e l'azzurro Ganna #ANSA ttps://www.ansa.it/sito/notizie/sport/ciclismo/2026/03/20/milano-sanre x.com