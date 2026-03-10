Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi Camaiore-San Gimignano | orari tv percorso favoriti Van der Poel Van Aert e Del Toro attesi sullo sterrato

Nella tappa di oggi del Tirreno-Adriatico 2026, da Camaiore a San Gimignano, i ciclisti si preparano a percorrere un percorso vario che include tratti sterrati. Van der Poel, Van Aert e Del Toro sono tra i favoriti che potrebbero emergere durante la frazione. La gara si svolge con orari stabiliti e sarà trasmessa in diretta televisiva. La cronometro di apertura si è conclusa con la vittoria di Filippo Ganna.

La tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Il corridore della INEOS Grenadiers ha superato l'olandese Thymen Arensman, suo compagno di squadra, e ha conquistato la prima maglia di leader della classifica generale. La Tirreno-Adriatico è però pronta a ripartire per una frazione che promette scintille con un arrivo scoppiettante. I corridori affrontano la seconda tappa, la Camaiore-San Gimignano di 206 chilometri. Il tratto di sterrato presente negli ultimi chilometri sembra costituire lo scenario ideale per il duello tra i primi della classe o per l'azione di uomini in grado di esprimersi al meglio in un tipo di finale molto impegnativo.