Un formaggio chiamato Gamalost, prodotto tra i fiordi norvegesi, mantiene intatta la sua tradizione da secoli. Questo formaggio, noto per la sua lavorazione antica, veniva portato a bordo dai guerrieri vichinghi durante le spedizioni. La sua produzione si basa ancora oggi su metodi tradizionali, che prevedono l’utilizzo di tecniche tramandate di generazione in generazione.

Immaginate un formaggio che i guerrieri vichinghi portavano in mare aperto durante le loro spedizioni, capace di sopravvivere mesi senza refrigerazione, abbastanza potente da guadagnarsi il soprannome di “Viagra dei vichinghi” e abbastanza selvatico da far alzare un sopracciglio persino agli amanti dei formaggi più audaci. Questo è il Gamalost: un’eredità millenaria nata tra le montagne bagnate di pioggia della Norvegia occidentale, uno dei formaggi più antichi d’Europa, e forse il più incompreso. Il formaggio più antico della Norvegia e la sua presenza nelle saghe vichinghe. Sebbene si ritenga che il Gamalost risalga all’Età Vichinga, o addirittura a epoche precedenti, le prime prove concrete della sua esistenza provengono da residui rinvenuti in siti archeologici risalenti al Medioevo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Gamalost: il formaggio dei vichinghi che sfida il tempo tra i fiordi norvegesi

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