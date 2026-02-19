Europa League il Bologna vince la battaglia tra i fiordi norvegesi | Analisi e pagelle

Il Bologna ha conquistato una vittoria importante in Europa League, dopo aver affrontato il Brann Stadion in Norvegia. I felsinei, sostenuti da più di 700 tifosi, sono passati in vantaggio subito grazie a un tiro di Castro, che ha trafitto il portiere avversario Dyngeland. La partita si è giocata su un campo difficile, con condizioni climatiche avverse che hanno complicato il gioco. I giocatori hanno mostrato determinazione, riuscendo a sfruttare l’occasione creata da Cambiaghi. La conquista dei tre punti rappresenta un passo importante nella fase a gironi.

Nel gelo di Bergen, i rossoblù vincono l'andata dei playoff grazie al chirurgico diagonale di Castro nel primo tempo. Giovedì 26 alle ore 21 il ritorno al Dall'Ara Sul martoriato rettangolo verde del Brann Stadion, i felsinei, spinti da oltre 700 tifosi, passano subito avanti alla prima occasione con il diagonale mancino di Castro, straordinario nel trafiggere Dyngeland dopo aver raccolto l'invito di Cambiaghi. La risposta scandinava arriva solo attorno al 25' con un doppio colpo ravvicinato, ma Skorupski prima smanaccia pericolosamente la palla al centro dell'area e poi devia oltre la traversa il successivo tap-in da due passi.