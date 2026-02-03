Durante la presentazione del libro 'A corto muso', Adriano Galliani ha parlato di Allegri. L’ex amministratore delegato del Milan ha detto che difficilmente il tecnico toscano fa dichiarazioni fuori luogo. Galliani ha confermato la fiducia nel modo di lavorare di Allegri, sottolineando la sua professionalità. Nessuna critica, solo parole di stima per il tecnico attuale dei rossoneri.

Durante la presentazione del libro 'A corto muso', Adriano Galliani, ex AD del Milan, ha voluto parlare di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Galliani: “Io trovo che Allegri difficilmente dica cose fuori posto”

Approfondimenti su Milan Galliani

Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Milan, l’allenatore dei rossoneri, Allegri, ha commentato le condizioni di Modric, ritenendo improbabile la sua presenza in campo.

Dopo la sconfitta contro il Como, Maurizio Sarri ha chiarito la propria posizione riguardo al mercato della Lazio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il super calcio di Max allegri #milan #allegri #seriea #calcio #shorts

Ultime notizie su Milan Galliani

Galliani racconta su Ronaldinho: Allegri era disperato, un giorno mi chiamò urlando perchè…Durante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, era presente come ospite Adriano Galliani che ha parlato di Allegri, de Milan attuale e di tanti aneddoti del passato legati. milannews.it

MN - Galliani precisa: Il Milan è davanti a 18 squadre, non dietro all'Inter. Non dimentichiamo che l'anno scorso è arrivato ottavoAdriano Galliani, alla presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, su Allegri e la situazione attuale del Milan. Queste le parole dell'ex AD rossonero ... milannews.it

Milan, senti Viviano: "Maignan portiere più forte al mondo No, Donnarumma è meglio" x.com

“Con il Var se ti senti toccare in area, vai giù, e resti a terra a lungo aspettando che venga richiamata l’attenzione dell’arbitro”. Alexis Saelemakers Ed è proprio quello che succede purtroppo, non fa una piega. #saelemaekers #var #arbitri #milan #acmilan #s - facebook.com facebook