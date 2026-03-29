Gaetano Bruno | Il mio personaggio sente la giustizia come una missione

Un attore ha dichiarato che il suo personaggio percepisce la giustizia come una vera missione. Ha spiegato che affronta ogni caso come se fosse personale, mettendo in discussione regole e certezze. La sua interpretazione si basa su un approccio che coinvolge emotivamente il ruolo, senza fare riferimenti a eventi reali o altri dettagli specifici.

Affrontare ogni caso come un fatto personale, mettendo in discussione regole e certezze, lo stile dell’avvocato penalista Guido Guerrieri, protagonista degli acclamati romanzi di Gianrico Carofiglio (editi da Sellerio e Einaudi), oggi star del legal drama “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Le ultime due puntate domani in prima serata su Rai1. Magistralmente interpretato da Alessandro Gassmann, Guerrieri, dopo gli ultimi eventi, potrebbe trovare un prezioso e inaspettato alleato nel procuratore capo di Lecce Berardi, accusatore del giudice Piero Larocca (Stefano Dionisi), vecchio amico dell’avvocato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gaetano Bruno: «Il mio personaggio sente la giustizia come una missione» Articoli correlati Leggi anche: «Sono una persona trans e sto con una donna cis: il mio corpo e il mio desiderio cambiano, lei si sente esclusa» L'ultima missione - Project Hail Mary, il destino di un personaggio svelato da un easter eggLo scrittore Andy Weir, autore del romanzo da cui è tratto il film, ha chiesto ai registi di inserire un dettaglio importante.