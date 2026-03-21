L' ultima missione - Project Hail Mary il destino di un personaggio svelato da un easter egg

In un film tratto da un romanzo, i registi hanno aggiunto un dettaglio nascosto, noto come easter egg, che rivela il destino di un personaggio. La richiesta è arrivata dallo scrittore del libro, che ha specificato un elemento chiave da inserire. Il dettaglio si trova in una scena specifica, offrendo agli spettatori un indizio nascosto sulla trama.

Lo scrittore Andy Weir, autore del romanzo da cui è tratto il film, ha chiesto ai registi di inserire un dettaglio importante. Il destino di uno dei personaggi al centro della trama del film L'ultima missione - Project Hail Mary potrebbe essere sfuggito ad alcuni spettatori. Lo scrittore Andy Weir ha infatti chiesto di inserire un easter egg legato agli eventi raccontati tra le pagine che non sono stati inseriti nell'adattamento cinematografico. Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete! Come viene svelato il destino di uno dei personaggi L'ultima missione ha al centro Ryland Grace, interpretato da Ryan Gosling, che si ritrova nello spazio senza avere ricordi di quanto gli è accaduto in passato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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