A Firenze è stata inaugurata la prima sede provinciale di Futuro Nazionale, evento accompagnato da polemiche e contestazioni. Durante l’evento, l’europarlamentare ha commentato che la Costituzione italiana non contiene nessun riferimento diretto a fascismo e antifascismo, citando i 139 articoli della Carta. La cerimonia ha attirato l’attenzione di diverse fazioni che hanno espresso il loro dissenso.

"In 139 articoli della Costituzione italiana non ce ne è uno che citi fascismo e antifascismo ". Lo ha detto l’europarlamentare Roberto Vannacci parlando a Firenze a margine dell’inaugurazione della prima sede provinciale di Futuro Nazionale. "I pubblici ufficiali, siano essi ministri, militari, non giurano sull’antifascismo", ha sottolineato. Vannacci è arrivato poco prima delle 17 accolto da un centinaio di militanti che hanno cantato l’inno di Mameli con la mano sul cuore e gridato "C’è solo un generale". Vannacci ha salutato i partecipanti e si è unito al canto dell’inno nazionale. Diverse persone non sono riuscite a entrare nei locali - un ex negozio - che ospitano la sede del partito e sono rimaste fuori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Futuro Nazionale. Aperta la sede tra polemiche e contestazioni

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