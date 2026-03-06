Aperta la sede di Futuro Nazionale in centro è una delle prime in Italia Minutillo | Travolti dai delusi di destra

A Forlì è stata inaugurata la sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci, considerata tra le prime in Italia. La sede si trova nel centro della città e si trova a circa venti minuti di auto da Predappio, il paese natale di Mussolini. Nei giorni scorsi, i membri del partito si sono riuniti proprio in questa zona. Minutillo ha commentato che il partito è stato travolto dai delusi di destra.

"Siamo stati travolti da chi è stato abbandonato nella terra di nessuno, da chi cerca una casa con fondamenta importanti, da chi vuole ritrovare i valori tradizional" Ha aperto nei giorni scorsi a Forlì la sede di Futuro nazionale, il nuovo partito di Vannacci. Una sede ritenuta simbolica in quanto è a venti minuti di macchina da Predappio, cittadina natale del duce, dove gli uomini del generale Roberto Vannacci si sono dati appuntamento negli scorsi giorni. La sede del partito è in via Caterina Sforza 61, una delle prime sezione di Fn in Italia. A tenerla a battesimo è l'avvocato Francesco Minutillo, volto noto della destra locale, già con 'la Destra' di Storace, poi tra i fondatori di Fdi, segretario provinciale e membro dell'assemblea nazionale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Futuro nazionale di Vannacci apre sede vicino a Predappio, la guida il legale che difende i saluti romani(Adnkronos) - Apre a Forlì la sede di Futuro nazionale. A venti minuti di macchina da Predappio, cittadina natale del Duce, gli uomini del generale Roberto Vannacci si sono dati appuntamento negli sco ... msn.com

Vannacci, la prima sede di Futuro Nazionale apre in Puglia: Da qui parte un percorso costituenteIl parlamentare Rossano Sasso ha partecipato all’inagurazione della sezione di Santeramo in Colle (Bari) ... bari.repubblica.it

LabTv. . Anche ad Avellino si presenta “Futuro Nazionale”. Questa mattina la conferenza stampa con uno dei coordinatori per la Campania di questa fase costituente, Lello Di Capua, che con Sabino Morano ha illustrato i prossimi passi del partito e gli immine - facebook.com facebook

Meno destra omeopatica, più destra vera: Futuro Nazionale è l’idea che diventa azione. #avantitutta x.com