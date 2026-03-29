Futuro Gila volata tra Inter e Milan | chi è in pole

Inter e Milan sono impegnate in una trattativa aperta per il trasferimento di Gila, con entrambe le squadre che hanno mostrato interesse e avviato trattative. La situazione si sta sbloccando nelle ultime ore, mentre le due società cercano di convincere il giocatore a scegliere una delle opzioni a disposizione. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma ancora non c’è un accordo definitivo.

Inter e Milan sono pronte a dare vita a un derby di mercato infuocato per Gila: ecco chi potrebbe spuntarla. In casa Inter continuano le grandi manovre di calciomercato in vista della prossima stagione. I riflettori sono puntati al momento su Alessandro Bastoni, che potrebbe cambiare aria dopo 7 stagioni e firmare con il Barcellona: proprio dal futuro del centrale classe ’99 dipenderanno le strategie della compagine nerazzurra in entrata. Tare (Ansa Foto) – calciomercato.it In caso di cessione di Bastoni, l’Inter avrebbe individuato in Mario Gila il profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu: il difensore della Lazio vanta diversi estimatori e piace parecchio anche al Milan, per cui potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato in estate per il suo cartellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Futuro Gila, volata tra Inter e Milan: chi è in pole Articoli correlati Calciomercato Milan, Gila in pole position per rinforzare la difesa. Derby con l’InterIl nome in cima alla lista delle preferenze del club di Via Aldo Rossi, visto lo stipendio elevato di Kim Min-Jae del Bayern Monaco (9 milioni di... Derby Inter-Milan per Gila, parla l’agente: “Ecco il suo futuro” | ESCLUSIVONerazzurri e rossoneri sempre molto interessati al difensore della Lazio in scadenza a giugno 2027. Karol G lo contó todo (te sorprenderás mucho). Contenuti e approfondimenti su Futuro Gila Temi più discussi: Egemonia pechinese | Con il dominio delle terre rare, la Cina controlla il futuro tecnologico; Gila a chi serve di più? A Cronache tutti d’accordo. Marinozzi: All’Inter sarebbe il terzo; Gila, tentazione Aston Villa: il futuro alla Lazio è un rebus; Calciomercato Milan, continua il pressing su Gila: c’è concorrenza per lo spagnolo. Futuro Gila, derby Milan-Inter per il difensore spagnolo? Ecco cosa filtraFuturo Gila, il difensore spagnolo della Lazio sarà tra i profili più richiesti della prossima sessione di mercato. Derby milanese all’orizzonte? Il futuro della difesa biancoceleste potrebbe passare ... lazionews24.com Lazio, futuro in bilico per Mario Gila: gli scenari estivi tra derby di Milano e piste estereIn estate si prospetta un derby di Milano per Mario Gila. Il difensore della Lazio è oggetto dei desideri di mercato di tanti top club ... msn.com Lazio, futuro Gila in bilico: sirene di mercato e rinnovo lontano Continua qui https://ift.tt/kRmpLfX #lazio #laziopress - facebook.com facebook Il #FcBarcelona in pressing su Alessandro Bastoni, è il primo obiettivo del Barca per l'estate e l' #Inter rivoluzionerà la difesa in estate I primi due nomi per l'estate sono Mario Gila della #Lazio e Oumar Solet dell' #Udinese, contatti in fase avanzata per ent x.com