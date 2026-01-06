Derby Inter-Milan per Gila parla l’agente | Ecco il suo futuro | ESCLUSIVO

L'agente di Gila, difensore della Lazio in scadenza nel 2027, ha rilasciato dichiarazioni in esclusiva a Calciomercato riguardo al suo futuro. Il derby Inter-Milan, che coinvolge anche questa trattativa, suscita grande interesse tra le due società. Di seguito, le parole di Alejandro Camano e le ultime novità sulla situazione contrattuale del giocatore.

Nerazzurri e rossoneri sempre molto interessati al difensore della Lazio in scadenza a giugno 2027. Le parole di Alejandro Camano a Calciomercato.it  Inter e Milan sono intenzionati a rinforzare il reparto arretrato tra la sessione invernale appena iniziata e, soprattutto, quella della prossima estate. In tal senso è già in atto un vero e proprio derby per Mario Gila. Il centrale spagnolo è in scadenza nel 2027 con la Lazio e, almeno per il momento, non sembrano esserci i margini oltre che la volontà per un prolungamento contrattuale. Derby Inter-Milan per Gila, parla l’agente: “Ecco il suo futuro” (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

