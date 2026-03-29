Nel corso della Final Four di Ancona, il Benevento 5 ha conquistato la Coppa Italia di serie A2 Élite, battendo il Vinumitaly Petrarca 3-2 ai supplementari. Con questa vittoria, il club ha raggiunto un traguardo storico, diventando la prima squadra a ottenere questo risultato nella categoria. La finale si è disputata nel fine settimana e si è conclusa con la vittoria dei giallorossi dopo un tempo supplementare.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è tinto di giallorosso il cielo sopra Ancona (sede della Final Four) dove il Benevento 5 ha vinto la coppa Italia di serie A2 Élite superando in finale 3-2 il Vinumitaly Petrarca ai supplementari. I ragazzi di mister Scarpitti succedono nell’albo d’oro al Capurso ed ora puntano all’incredibile double perché la promozione in serie A è dietro l’angolo e potrebbe arrivare già alla ripresa del campionato. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0 con tante occasioni da una parte e dall’altra, la finale per la manifestazione tricolore si è accesa nel secondo tempo quando il Petrarca si è portato due volte in vantaggio ma è stato ripreso dalle reti di Luquinhas e poi Abdala per il 2-2 che ha mandato le squadre ai supplementari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Futsal A2 Élite, Coppa Italia: Benevento 5 nella storia, superato il Vinumitaly Petrarca ai supplementari

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