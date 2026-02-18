Benevento e Cesena vincono ai supplementari nella Serie A2 Élite di Coppa Italia

Benevento e Cesena hanno ottenuto vittorie ai supplementari nella partita di Coppa Italia di Serie A2 Élite, a causa di un pareggio in tempo regolamentare. La sfida si è rivelata intensa, con entrambe le squadre che hanno lottato fino all'ultimo secondo. Il Benevento ha segnato il gol decisivo nel supplementare, mentre il Cesena ha risposto con grande determinazione. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Entrambe le squadre si preparano ora per il prossimo impegno ufficiale.

La Coppa Italia di Serie A2 Élite: Un Passaggio Fondamentale. Roma si prepara a vivere un evento di grande rilevanza: la Coppa Italia di Serie A2 Élite. Questo torneo rappresenta un'opportunità imperdibile per le squadre che aspirano a entrare nelle fasi finali del campionato. Solo quattro squadre avranno la possibilità di accedere alla Final Four, ospitata nelle Marche, un traguardo ambito che lo scorso anno è stato conquistato dai Bulldog Capurso, freschi di un'altra promozione in Serie A. La storia del torneo è ricca di significato, poiché è noto che chi riesce a ottenere il trofeo della coccarda tricolore spesso scala il percorso verso categorie superiori. La Coppa Italia di Serie A2 Élite rappresenta quindi non solo un trofeo, ma un sogno che può prendere forma per molte squadre. La lotta per i posti disponibili nella Final Four si preannuncia accesa.