Il consiglio comunale di Dovadola ha approvato all’unanimità una delibera che ha respinto la proposta di fusione con i comuni di Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto. La decisione mette temporaneamente fine al progetto di unione tra i tre enti, segnando una scelta condivisa dai consiglieri. La questione della fusione non verrà discussa ulteriormente fino a nuove eventuali iniziative.

Il No unanime del consiglio comunale di Dovadola sembra aver messo la parole fine, almeno per ora, alla fusione con Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto. Mentre Rocca aveva detto Sì all’unanimità, Portico, almeno formalmente, deve ancora esprimersi, in un clima di incertezza. Se arrivasse un Sì, si potrebbe procedere con la fusione a due? "Lo studio di fattibilità – risponde uno dei consulenti, Federico Gusmeroli – prevede per ora solo due ipotesi di fusione: Dovadola, Rocca e Portico oppure Dovadola e Rocca". Commenta il sindaco Marco Valenti: "Fra gli amministratori di Rocca regnano delusione e amarezza, perché avevamo fatto un percorso insieme che doveva portare almeno al referendum. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fusione, occasione persa". "Meglio così"

Articoli correlati

Marco Bezzecchi, che occasione persa…Seconda caduta stagionale: così è difficile vincere il MondialeCominciano ad essere davvero tanti i punti sperperati al sabato da Marco Bezzecchi, che ha raccolto sin qui un quarto posto e due cadute nelle prime...

“Querele temerarie? Così la legge delega del governo è un’occasione persa”. “Riforma Rai? Urgente per la democrazia”. Gli alert della delegazione per la libertà d’informazioneIndipendenza della Rai, molestie legali, concentrazione del sistema mediatico italiano e spyware.

Firenze, restaurate le porte bronzee di Donatello della basilica di San Lorenzo