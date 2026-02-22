Festa di Carnevale col furto decine di ragazzi restano senza giubbotto | Ladri entrati indisturbati nel guardaroba

Un furto nel guardaroba ha rovinato la festa di Carnevale a Santa Sofia, lasciando decine di ragazzi senza giubbotto. I ladri sono entrati di notte, approfittando dell’assenza di sorveglianza, e hanno portato via numerosi cappotti. I giovani, arrivati per divertirsi, si sono trovati all’improvviso senza gli indumenti più caldi. La scena si è conclusa con molti che hanno dovuto affrontare il freddo e la delusione. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Quella che doveva essere una serata di festa e spensieratezza a Santa Sofia si è trasformata, per molti giovani, in una sorpresa gelida e decisamente costosa. Al centro delle polemiche la gestione del guardaroba durante un evento di Carnevale, dove nella notte tra sabato e domenica sono spariti decine di giubbotti di marca. Secondo quanto riferito da chi era presente, il sistema di deposito dei capi avrebbe mostrato diverse falle nella sicurezza. “Siamo arrivati alla festa e ci hanno indicato il guardaroba, spiegando che era gratuito ma non custodito — racconta uno dei partecipanti —. In sostanza, ognuno doveva arrangiarsi lasciando il proprio giubbotto in un appendino numerato”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Firenze, liceo Michelangiolo: furto di computer nella notte. Ladri entrati da Borgo PintiNel cuore di Firenze, al liceo Michelangiolo, si è verificato un furto durante la notte tra il 20 e il 21 gennaio 2026.

Furti e atti vandalici a Faenza, Alpi (Area Liberale): "Danni a tante attività. Senza telecamere ladri agiscono indisturbati"La consigliera comunale Cristina Alpi di Area Liberale a Faenza ha segnalato un aumento di furti e atti vandalici che stanno danneggiando numerose attività locali.

