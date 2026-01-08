Stefania Orlando derubata in casa il furto dopo Capodanno | I ladri entrati mentre dormivo Sono traumatizzata
Stefania Orlando ha annunciato di essere stata vittima di un furto nella propria abitazione subito dopo Capodanno. I malintenzionati sono entrati nel suo salotto mentre lei dormiva, lasciandola profondamente turbata. L'episodio ha avuto un impatto emotivo rilevante, portandola a condividere la sua esperienza pubblicamente. Questo incidente evidenzia l'importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per tutelare la propria casa e il proprio benessere.
