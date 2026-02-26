Pasticceria nel mirino dei ladri | due furti in 4 mesi e quasi 7mila euro di danni

Una pasticceria ha subito due furti in meno di quattro mesi, con danni che si aggirano intorno ai sette mila euro. La prima effrazione si è verificata appena otto giorni dopo l’inaugurazione, il che ha portato a un aumento delle preoccupazioni tra i proprietari e i clienti. La situazione evidenzia le difficoltà di proteggere esercizi commerciali appena aperti.

A soli otto giorni dall'inaugurazione, lo scorso 13 ottobre 2025 avevano già dovuto fare i conti con la prima effrazione. Quattro mesi dopo, la scena si è ripetuta. Porta forzata, cassa svuotata, parte del locale messo a soqquadro.Due furti in 4 mesi per un totale di quasi 7mila euro di danni tra.