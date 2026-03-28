La giunta comunale ha annunciato uno studio del Politecnico di Milano riguardante una nuova cabinovia nella zona di Valbisagno. Il progetto prevede un percorso con otto fermate e un investimento di circa 150 milioni di euro. La proposta mira a collegare la valle con la stazione di Brignole, offrendo un’alternativa alla linea di trasporto sopraelevata che era stata precedentemente valutata come troppo grande.

La giunta guidata dalla sindaca Silvia Salis ha presentato uno studio del Politecnico di Milano che propone una cabinovia per collegare la Valbisagno a Brignole, offrendo un’alternativa concreta allo Skymetro bocciato come sovradimensionato. Il progetto, analizzato dal professore Pierluigi Coppola, prevede otto fermate e 50 piloni con un investimento stimato tra i 140 e i 160 milioni di euro, contro i costi esplosi dello Skymetro. Questa iniziativa mira a risolvere il nodo della mobilità nella bassa Valbisagno senza impattare sul traffico stradale in modo drastico, puntando su una rigenerazione urbana che includa anche un campus universitario e strutture sportive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Funivia Valbisagno: 150 milioni, 8 fermate e zero

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