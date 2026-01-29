Funivia Trento-Bondone al via le ipotesi sulla seconda tratta | dove potrebbe passare

La discussione sulla seconda tratta della funivia tra Trento e Bondone entra nel vivo. Lunedì sera, al Malgone di Candriai, cittadini e amministratori si sono riuniti per parlare del progetto. È stato illustrato il percorso possibile e si cercano soluzioni pratiche per realizzare il collegamento. La comunità si aspetta aggiornamenti e decisioni definitive nei prossimi mesi.

Nella serata di lunedì 26 gennaio, al Malgone di Candriai, si è tenuta un'assemblea pubblica con la cittadinanza, durante la quale è stato illustrato il progetto della funivia che collegherà Trento al Monte Bondone. All'incontro erano presenti l'assessore provinciale all'urbanistica e trasporti Mattia Gottardi, il sindaco Franco Ianeselli, il dirigente generale dell'Unità di Missione Strategica Patrimonio e Trasporti Mauro Groff, i dirigenti comunali, diversi consiglieri provinciali e amministratori locali. L'obiettivo era quello di aggiornare la popolazione sulla realizzazione della prima tratta del mezzo a fune, già approvata e in fase di progettazione del PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica) e sullo stato della seconda tratta, in fase di aggiornamento, che da Sardagna proseguirà fino al Bondone.

