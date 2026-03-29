La ASL di Frosinone ha diffuso un appello alla popolazione, in seguito a un episodio di intossicazione che ha coinvolto sei persone nel sud della provincia. Le autorità sanitarie sottolineano l'importanza di evitare il consumo di funghi raccolti in modo amatoriale, ricordando che alcuni funghi tossici vengono spesso scambiati per quelli commestibili.

L'intervento degli ispettori micologici ha scongiurato il peggio. Le regole d'oro dell'Azienda Sanitaria per evitare rischi La prudenza a tavola non è mai troppa, specialmente quando si tratta di funghi spontanei. A ribadirlo con forza è la ASL di Frosinone, che rinnova il suo appello alla cittadinanza a seguito di un recente e allarmante episodio di intossicazione registrato nel sud della provincia. Nella notte tra il 25 e il 26 marzo, ben sei persone si sono presentate d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Santa Scolastica" di Cassino accusando forti malori. La causa? Il consumo di funghi spontanei ricevuti in regalo da terze persone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Funghi tossici scambiati per commestibili, l'appello della Asl dopo il caso dei sei intossicati

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