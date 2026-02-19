Funghi parla l’esperto | Anche specie commestibili se cucinate male possono diventare tossiche

L’esperto avverte: anche i funghi commestibili possono diventare tossici se non si cucinano correttamente. Durante una visita a Firenze, ha spiegato che molte persone sottovalutano i rischi, pensando che basta riconoscere il fungo. In realtà, una cattiva preparazione può provocare avvelenamenti gravi. Il problema aumenta in questa stagione, quando si raccolgono funghi nei boschi vicino alla città. È fondamentale seguire le tecniche di cottura giuste per evitare incidenti. Molti raccoglitori ignorano queste regole, rischiando la salute.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Quando si parla di funghi, tra una specie prelibata e una potenzialmente pericolosa la differenza può essere sottile. Il 2025, anno segnato da una crescita di funghi particolarmente abbondante, ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza. Il bilancio tracciato dall’ Azienda Usl Toscana nord ovest evidenzia come la prevenzione resti l’arma più efficace, soprattutto considerando che tutti i casi di intossicazione hanno riguardato funghi raccolti autonomamente e non provenienti dal circuito commerciale controllato. Tra consumo di specie tossiche, cotture inadeguate e abitudini alimentari scorrette, l’attenzione degli esperti rimane alta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

