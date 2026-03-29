Due giovani detenuti sono fuggiti dal carcere minorile del Pratello a Bologna mentre si trovavano all’aperto. Uno dei due è stato subito catturato, mentre l’altro risulta ancora latitante. La fuga è avvenuta durante il periodo di permesso giornaliero concessi ai detenuti, e le autorità stanno conducendo le ricerche per rintracciare il latitante. Sono in corso indagini per chiarire quanto accaduto.

Due giovani detenuti hanno lasciato il carcere minorile del Pratello a Bologna mentre erano fuori durante la permanenza all’aria. Uno dei fuggitivi è stato già catturato dalle forze dell’ordine, mentre un diciottenne di nazionalità tunisina resta ancora latitante. Le indagini sono state immediatamente avviate dal nucleo investigativo della penitenziaria in collaborazione con altre autorità. L’evento ha scatenato una forte reazione da parte del sindacato della polizia penitenziaria, che definisce la fuga come un fatto intollerabile e chiede risposte concrete sulle responsabilità. Il segretario nazionale Giuseppe Merola sottolinea che non spetta solo al personale di custodia pagare il conto di questo incidente critico, evidenziando invece la necessità di ridurre la capienza detentiva e avviare attività di intervento specifiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga dal Pratello: uno catturato, l’altro latitante

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