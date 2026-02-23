Stanato laboratorio della droga ' fai da te'

Per aver scoperto un laboratorio domestico di droga, i carabinieri di Pianoro hanno denunciato due fratelli. La causa risale a una serie di indagini che hanno portato alla scoperta di un’attività di coltivazione e produzione di stupefacenti svolta in modo continuato. Durante l’intervento, sono stati sequestrati vari materiali utili a confermare l’illecita attività. Ora, i fratelli devono rispondere di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

Coltivazione, produzione e detenzione continuata di stupefacenti. Di questo dovranno rispondere due fratelli denunciati dai carabinieri di Pianoro. Da quanto si apprende, nei confronti del maggiore, sottoposto alla detenzione domiciliare per un altro reato commesso in passato, è stato richiesto un aggravamento della misura alternativa ed è finito in carcere. I militari, infatti, erano andati a casa sua per verificare il rispetto degli obblighi imposti dal tribunale. Avvertendo uno strano odore durante i controlli, hanno deciso di ispezionare l'appartamento. Da qui il ritrovamento di una trentina di grammi di marijuana, una cinquantina di vasi contenenti piantine della stessa sostanza e diversi attrezzi per la coltivazione e il confezionamento, tra cui bilancine di precisione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

