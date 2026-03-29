Frontale nella notte cinque feriti

Nella notte si è verificato un incidente tra due auto in via Cremona, che ha causato cinque feriti. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse forze di soccorso, tra cui la Pubblica Assistenza San Giorgio, un’ambulanza della Croce Bianca, due ambulanze della Croce Rossa, un’auto medica e un’auto infermieristica del 118.

In via Cremona nella notte tra il 28 e il 19 marzo. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia Frontale tra due auto nella notte in via Cremona. Il bilancio è di cinque feriti. Sul posto la Pubblica Assistenza San Giorgio, un’ambulanza della Croce Bianca e due ambulanze della Croce Rossa, auto medica e auto infermieristica 118. Con loro anche i vigili del fuoco e le volanti della polizia. Dinamica al vaglio. Agli uomini di Sicurezza&Ambiente il compito di ripristinare la carreggiata invasa dai detriti. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. «Abbiamo smarrito il nostro gatto Raji. Ricompensa per chi lo ritrovasse» 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Frontale nella notte, cinque feriti Articoli correlati Frontale nella notte ad Anzano del Parco: cinque feriti e strada chiusa per oreGrave incidente nella notte tra sabato e domenica ad Anzano del Parco, lungo la SP ex SS342, dove intorno alle 1. Incidente frontale tra due auto nella notte: feriti due giovaniRapagnano (Fermo) 17 Marzo 2026 – Violento frontale fra due berline nella notte, due giovani trasferiti al pronto soccorso del Torrette di Ancona. Cavarzere (VE). Frontale nella notte: due feriti sulla SP85 20.03.2026 Contenuti e approfondimenti su Frontale nella notte cinque feriti Temi più discussi: Frontale tra due auto all'una di notte: cinque persone ferite trasportate in ospedale; Scontro frontale sulla Tito-Brienza, cinque feriti; Frontale: cinque persone ferite - Foto 1 di 6 - La Voce di Rovigo; Vuoi provare il tuo primo trail? Ecco 5 preziosi consigli. Drammatico frontale nella notte, un mortoL’auto finisce nell’altra corsia: altri quattro ragazzi restano feriti nell’impatto fra due auto lungo la provinciale 91 a Bergamo Un frontale tremendo tra due auto nel cuore della notte a Gorlago. Un ... ilgiorno.it Spaventoso frontale nella notte: due feriti trasportati al TorretteViolento impatto poco prima delle 23 di ieri sera. Entrambi i coinvolti sono stati portati ad Ancona; la viabilità è stata sospesa durante l’intervento ... lanuovariviera.it Buonasera. Devo abbellire la parete frontale. È una cabina di estetica. Mi aiutate con qualche idea grazie - facebook.com facebook