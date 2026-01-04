Frontale nella notte ad Anzano del Parco | cinque feriti e strada chiusa per ore

Nella notte tra sabato e domenica, ad Anzano del Parco, si è verificato un incidente lungo la SP ex SS342. L’impatto ha coinvolto più veicoli, causando cinque feriti e la temporanea chiusura della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno effettuando accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Grave incidente nella notte tra sabato e domenica ad Anzano del Parco, lungo la SP ex SS342, dove intorno alle 1.50 si è verificato uno scontro frontale tra due autovetture. L'impatto ha provocato il ferimento di cinque persone, tutte soccorse in codice giallo.

