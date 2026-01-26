Sanità Jacopo Massei nuovo direttore del dipartimento della salute mentale dell' Asl Toscana nord ovest

Jacopo Massei è stato nominato nuovo direttore del dipartimento della Salute mentale dell'Asl Toscana nord ovest. Attualmente dirige l’unità operativa di Psichiatria Versilia e assume ora la guida di questa importante area, che si occupa della tutela della salute mentale e delle dipendenze nella regione. La sua esperienza contribuirà a rafforzare i servizi e le strategie dell’azienda sanitaria in questo settore.

Jacopo Massei, attuale direttore dell'unità operativa Psichiatria Versilia, è anche direttore del dipartimento della Salute mentale e dipendenze dell'Asl Toscana nord ovest. L'attribuzione del nuovo ruolo è stata decisa dalla direttrice generale Maria Letizia Casani in considerazione delle competenze dimostrate nella gestione di situazioni complesse, della capacità di favorire l'integrazione professionale e la multidisciplinarietà, della attitudine, all'interno del settore di competenza, a favorire l'adozione di procedure omogenee e condivise nella gestione dei processi. "Sono molto soddisfatta di questa nomina – evidenzia Casani – che riguarda un professionista giovane ma di assoluto valore e già con una notevole esperienza e conoscenza dei servizi aziendali.

