Nel weekend del Circuit of the Americas, Francesco Bagnaia si è piazzato secondo nella sprint, portando il team Ducati Lenovo sul podio. Márquez, invece, ha concluso la gara in 17ª posizione dopo aver subito una caduta. La gara ha mostrato una prestazione elevata di Bagnaia, mentre Márquez ha dovuto affrontare un incidente che ha influenzato il suo risultato.

Il Ducati Lenovo Team archivia la Sprint del Circuit of the Americas con sensazioni contrastanti, ma anche con la conferma della competitività di Francesco Bagnaia, protagonista di una gara di alto livello chiusa al secondo posto. Più complicato invece il sabato di Marc Márquez, costretto a rincorrere dopo una caduta nelle fasi iniziali che lo ha relegato al diciassettesimo posto. La Sprint statunitense ha visto Bagnaia partire con grande precisione dalla quarta casella in griglia. Il pilota torinese ha sfruttato al meglio lo scatto iniziale, portandosi subito in testa e prendendo il comando della corsa. Una prestazione solida, costruita con ritmo e determinazione, che lo ha visto restare al vertice fino all’ultimo giro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Bagnaia porta il Ducati Lenovo Team sul podio nella Sprint di Austin, Márquez chiude 17° dopo una caduta

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