Viabilita’ | Cmrc riapre Sp Tiberina era chiusa da gennaio per frana a Nazzano Romano

La strada provinciale 15a Tiberina è stata riaperta dopo essere stata chiusa da fine gennaio a causa di una frana nel Comune di Nazzano Romano, tra il km 34,550 e il km 34,650. La riapertura riguarda il tratto interessato dall'interruzione, permettendo nuovamente il transito. La decisione è stata comunicata dalla Commissione Comunale di Viabilità.

È stata riaperta la strada provinciale 15a Tiberina, che era stata chiusa dalla fine di gennaio a causa di una frana verificatasi nel Comune di Nazzano Romano, precisamente tra il km 34,550 e il km 34,650. I lavori per la messa in sicurezza della scarpata, sul lato monte, sono stati eseguiti dalla Città metropolitana di Roma. Riapertura della Strada e Regolamentazione del Traffico. “Dal pomeriggio di lunedì 9 marzo, questo tratto della Sp 15a sarà nuovamente percorribile, con senso unico alternato regolato da semaforo – ha dichiarato in una nota la consigliera delegata alla Viabilità di Città metropolitana di Roma, Manuela Chioccia. I lavori hanno riguardato la verifica dello stato delle masse rocciose, il taglio delle piante e la demolizione delle parti di roccia a rischio caduta, oltre alla posa di una rete sull’intero versante. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

