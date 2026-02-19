si definisce acne tardiva quando compare o persiste oltre i 25 anni interessando in particolare la fascia tra i 30 e i 45 anni

L’acne in età adulta è una condizione cutanea sempre più diffusa, capace di sorprendere chi pensava di aver superato definitivamente le imperfezioni dell’adolescenza. Le manifestazioni possono essere diverse rispetto a quelle giovanili: brufoli profondi, noduli infiammati e una localizzazione prevalente su mento, mandibola e collo. Cause e rimedi dell’acne tardiva. Le cause sono spesso legate a squilibri ormonali, che incidono sulla produzione di sebo e sull’infiammazione cutanea. 🔗 Leggi su Amica.it

Acne tardiva: perché i brufoli compaiono anche quando l'adolescenza è finita da un pezzo

