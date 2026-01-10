Progettare il proprio futuro Opportunità tra i 18 e i 35 anni

UpskillYOUng – Giovani crescono in competenza è un progetto del Comune dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, diplomati o laureati, che desiderano sviluppare competenze professionali. A partire da febbraio, si svolgeranno quattro percorsi gratuiti, realizzati in collaborazione con associazioni di categoria ed enti di formazione locali. Un’opportunità per orientarsi nel mondo del lavoro e progettare il proprio futuro con consapevolezza.

Si chiama 'UpskillYOUng – Giovani crescono in competenza' ed è un progetto di orientamento al lavoro che il Comune rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni, diplomati o laureati, e che prende il via a partire da febbraio con quattro percorsi tematici gratuiti, costruiti insieme alle principali associazioni di categoria ed enti di formazione del territorio. L'obiettivo è accompagnare le nuove generazioni dentro le trasformazioni del mercato del lavoro, offrendo uno strumento concreto per orientarsi, scegliere e costruire il proprio futuro professionale, a partire dalle competenze richieste oggi dal territorio.

