fra lavoro e nuove sfide tour di lenzi sul territorio

L’assessore regionale al lavoro e all’innovazione tecnologica ha visitato Fucecchio, iniziando dalla cooperativa Sinergic@. La visita si inserisce nel tour sul territorio, focalizzato su temi come occupazione, inclusione e sviluppo. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo a ulteriori tappe o incontri previsti nel percorso dell’assessore.

Lavoro, inclusione e futuro. Non poteva che iniziare dalla cooperativa Sinergic@ la visita dell’assessore regionale al lavoro e all’innovazione tecnologica Alberto Lenzi a Fucecchio. L’assessore è stato accompagnato dalla sindaca Emma Donnini, dal vicesindaco Fabio Gargani e dagli assessori Alberto Cafaro, Sabrina Mazzei e Marco Padovani. Il via al tour, appunto, dalla realtà che sta dietro la felice storia degli Ortolani Coraggiosi di Ventignano: qui la delegazione ha potuto visionare come funziona il processo di inclusione sociale tramite il lavoro della terra, che poi porta a raccogliere i risultati (frutta, verdura e non solo) che vengono successivamente venduti in molti punti della zona del cuoio e dell’Empolese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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