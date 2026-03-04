L’assessore regionale ha criticato la proposta di eliminare le consigliere di parità sul lavoro, definendola una decisione “scellerata” e “pericolosa”. Secondo lui, questa mossa priverebbe le donne di un importante strumento di tutela dei loro diritti. La discussione riguarda il futuro di questa figura istituzionale e il suo ruolo nel promuovere l’uguaglianza sul lavoro.

Per l'esponente della giunta Giani è "un arretramento serio, che allontana i diritti dalle persone e indebolisce la capacità di intervenire" FIRENZE – “Cancellare la figura delle consigliere regionali di parità sul lavoro è una scelta scellerata e pericolosa che toglie alle donne uno strumento prezioso e concreto a difesa dei loro diritti”. Così l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi sul decreto legislativo depositato in merito dalla presidente del consiglio Meloni e dalla ministra Roccella. “Siamo alla vigilia dell’8 marzo, e quest’anno si celebrano gli 80 anni dal voto alle donne, ma dal governo arriva un colpo pesantissimo alla promozione dell’uguaglianza”, aggiunge Lenzi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Verso l'abolizione delle consigliere regionali di parità sul lavoro, l'assessore Lenzi: "Scelta scellerata"

