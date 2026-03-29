Fra 6 giorni è Pasquamarittima Il Papeete pronto ad aprire le danze

Tra sei giorni si terrà Pasquamarittima, l’evento che segna l’inizio della primavera sulla Riviera Adriatica. Il Papeete Beach Club di Milano Marittima si prepara all’apertura della stagione 2026, in attesa di accogliere i primi clienti. Il locale è considerato uno dei più longevi e conosciuti d’Italia e questa manifestazione rappresenta il tradizionale avvio delle attività diurna e notturna.

Il Papeete Beach Club di Milano Marittima scalda i motori in vista dell’apertura stagionale. Il beach club più longevo e famoso d’Italia, infatti, inaugura la stagione 2026 con Pasquamarittima, l’appuntamento che da anni segna l’inizio della primavera sulla Riviera Adriatica. Appuntamento da sabato 4 a lunedì 6 aprile, quando la spiaggia dello stabilimento, tornerà ad animarsi con tre giorni di festa in riva al mare tra musica, beach party e pubblico delle grandi occasioni. Il weekend inaugurale partirà sabato 4 aprile con il primo beach party della stagione e il guest Luca Daffrè, volto televisivo e dj di fama. Sabato 5 aprile sarà invece il giorno della Pasqua di Milano Marittima, tradizionale appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone sulla Riviera per celebrare l’arrivo della bella stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fra 6 giorni è Pasquamarittima. Il Papeete pronto ad aprire le danze Articoli correlati Carnevale, la sfilata ispirata a Rio. Ad aprire le danze i ’Figli delle Stelle’Ormai l’avvio del Cento Carnevale d’Europa è a countdown con la prima giornata che sarà domenica, e ad aprire le sfilate, anche quest’anno sarà il... Il ’condominio’ dell’accoglienza. Spazio 37 pronto ad aprire: "Darà una speranza agli ultimi"In via Borgazzi, là dove un tempo si respirava il ritmo della produzione industriale, ha preso forma un nuovo presidio di umanità.