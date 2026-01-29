Questa domenica inizia il Carnevale di Cento, il più grande d’Europa. La prima sfilata sarà aperta dai Figli delle Stelle, il gruppo di maschere a piedi che ogni anno attira più spettatori. Sono sempre più numerosi, con costumi colorati e tanta energia, pronti a far vivere il Carnevale in modo speciale.

Ormai l’avvio del Cento Carnevale d’Europa è a countdown con la prima giornata che sarà domenica, e ad aprire le sfilate, anche quest’anno sarà il gruppo a piedi in maschera dei Figli delle Stelle, sempre più numerosi, colorati ed energici. "Per questa edizione ci siamo ispirati alla patria del carnevale, a Rio, visto anche che patron Ivano Manservisi, tanti anni fa, fece il gemellaggio con il Brasile – spiega il presidente Stefano Pesci, affiancato dalla vice Emanuela Stupazzoni – è un chiaro omaggio che vogliamo fare al nostro patron che in queste edizioni ci ha fatto l’onore di salire anche sul nostro risciò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, la sfilata ispirata a Rio. Ad aprire le danze i ’Figli delle Stelle’

Approfondimenti su Cento Carnevale

A Caserta, il Carnevale si trasforma in un'occasione di riflessione con la sfilata contro le guerre, prevista per sabato 14 febbraio.

Il Carnevale di Venezia si estende anche a Marghera, dove sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15 si terrà una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cento Carnevale

Argomenti discussi: Carnevale, la sfilata ispirata a Rio. Ad aprire le danze i ’Figli delle Stelle’; Carnevale sull’Acqua, l’edizione 2026 Si parte domenica 8 febbraio dal mattino e la sfilata delle imbarcazioni allegoriche si ripete il 15; Al carnevale l’arte della cartapesta; Carnevale di Fano tra memoria e futuro: 12 i carri allegorici alle sfilate.

Carnevale, la sfilata ispirata a Rio. Ad aprire le danze i ’Figli delle Stelle’Ormai l’avvio del Cento Carnevale d’Europa è a countdown con la prima giornata che sarà domenica, e ad aprire le sfilate, anche quest’anno sarà il gruppo a piedi in maschera dei Figli delle Stelle, se ... ilrestodelcarlino.it

Cervasca riscopre il suo Carnevale: domenica 1° febbraio torna la grande sfilata nel cuore del paeseIl Carnevale a Cervasca non è mai stato soltanto una ricorrenza del calendario, ma un momento identitario, profondamente legato alla storia e alla tradizione del paese. targatocn.it

Il 14 febbraio si terrà, a Caserta, la sfilata di Carnevale organizzata dal Comitato Città Viva e da una rete di associazioni del territorio. Carnevale è il mondo del “rovesciamento”, l’uso della maschera è una contraddizione ironica perché legata all’esercizio liber - facebook.com facebook

Carnevale Sennorese, tutto pronto per la grande sfilata x.com