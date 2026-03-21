A Milano ci sono cinque giardini nascosti disponibili per affitti, ideali per organizzare eventi e feste all’aperto. Questi spazi, situati in zone sconosciute al grande pubblico, vengono messi a disposizione di chi desidera trascorrere momenti in un ambiente verde e tranquillo. Sono adatti per occasioni varie, come incontri tra amici, celebrazioni familiari o eventi aziendali.

Che sia per una serata speciale tra amici, una ricorrenza familiare o un evento di lavoro, queste cinque location con giardino privato regalano la possibilità di godersi l'outdoor e la quiete in una cornice del tutto isolata dal traffico e dal cemento della città. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Primavera in città: 5 giardini nascosti da affittare a Milano, per eventi e feste nel verde

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