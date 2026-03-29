Una serie di fotografie mostra il direttore dell'FBI mentre si dedica a momenti di relax, tra sigari, rum e selfie allo specchio con una bottiglia di liquore. Le immagini sono state ottenute e divulgate in circostanze non chiare, suscitando attenzione sul contenuto e sulla provenienza. Il materiale fotografico si aggiunge alle notizie di un attacco hacker attribuito a Teheran, che ha compromesso anche questa figura pubblica.

Immortalato mentre annusa e fuma sigari o mentre si fa un selfie allo specchio con una bottiglia di rum. Le foto del direttore dell'Fbi, Kash Patel, sono diventate pubbliche dopo che il gruppo Handala, legato al regime iraniano, ha pubblicato online non solo immagini ma anche documenti sottratti dall'account di Patel, inclusa la corrispondenza personale. L'Fbi ha confermato l'intrusione di hacker nelle email personali del direttore. La maggior parte delle lettere digitali pubblicate risale a un periodo compreso fra il 2012 e il 2014, ma una è del 2022. L'Fbi ha spiegato in un comunicato di "essere al corrente che attori malevoli hanno colpito le mail personali di Patel" e di aver "adottato i passi necessari per mitigare i rischi potenziali associati con questa attività". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Foto con sigari e rum. Il direttore dell'Fbi hackerato da Teheran

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