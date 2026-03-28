Gli hacker iraniani hanno condotto un nuovo attacco informatico contro il direttore dell’Fbi, senza però riuscire a ottenere informazioni di rilievo. Le operazioni di disturbo digitali continuano, con interventi mirati contro le istituzioni statunitensi. Nessun dettaglio su eventuali dati compromessi o sull’effettivo obiettivo dell’attacco.

Gli hacker iraniani proseguono con le operazioni di disturbo nei confronti degli Usa, soprattutto a livello digitale. Stavolta, gli attacchi cyber di Teheran hanno preso di mira il direttore dell’Fbi Kash Patel, pubblicando online alcune delle sue foto personali e più di 300 mail. L’intruaione nella sicurezza informatica dell’agenzia investigativa statunitense è stata confermata anche dal portavoce Ben Williamson. Inoltre, il funzionario ha precisato di aver «adottato tutte le misure necessarie per mitigare i potenziali rischi» e che i dati rubati erano «di natura storica e non contenevano informazioni governative». Dunque l’azione degli hacker di Handala è stata limitata, anche se continuano a insistere sul fatto che il direttore dell’Fbi troverà il suo nome sull’elenco delle vittime hackerate con successo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran fa uno scivolone: gli hacker di Teheran attaccano il direttore dell’Fbi ma non trovano niente di eccezionale

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