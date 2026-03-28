Un gruppo di hacker iraniani, noto come “Handala”, ha violato l’account Gmail di un alto funzionario dell’FBI, divulgando oltre 300 email e diverse fotografie private. Tra i contenuti diffusi ci sono immagini di sigari, rum e selfie scattati a bordo di auto d’epoca. La vicenda si è conclusa con un comunicato che ha scherzato sulla situazione.

Il gruppo di hacker iraniani “Handala” ha violato l’account Gmail personale di Kash Patel, attuale direttore dell’FBI, diffondendo online oltre 300 email e una serie di fotografie private. Il portavoce dell’agenzia, Ben Williamson, ha confermato l’intrusione precisando che i dati sottratti sono di natura storica e non contengono segreti governativi, ma materiale risalente al periodo 2010-2019. La pubblicazione dei contenuti, che ritraggono il funzionario in momenti di svago, rientra in una precisa strategia di “ cyber-imbarazzo ” volta a dimostrare la vulnerabilità dei vertici della sicurezza statunitense. L’attacco informatico non ha colpito i server blindati del governo, ma una casella di posta elettronica commerciale già associata a Patel in precedenti data breach. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sigari, rum e selfie su auto d’epoca: hacker iraniani violano la mail del capo dell’FBI, poi il comunicato beffa

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