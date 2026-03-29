Una comunità si è unita attorno alla famiglia di una bambina di nome Sophie, che sta attraversando un periodo molto difficile. Il sindaco ha pubblicato un messaggio di sostegno, incoraggiando la piccola e affermando che tutta la comunità fa il tifo per lei. La vicenda ha suscitato l’attenzione generale e un senso di solidarietà tra i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ una comunità intera che si è stretta attorno alla famiglia della piccola Sophie, che sta vivendo un momento delicatissimo della propria esistenza. UNITI PER LA PICCOLA SOPHIE “Forza piccola Sophie, tutta la tua comunità fa il tifo per te”. Il Sindaco Gerardo Perna Petrone e l’Amministrazione comunale tutta desiderano rivolgere un pensiero di profonda vicinanza alla piccola Sophie e alla sua famiglia, che in questi momenti stanno affrontando una prova di particolare difficoltà. In momenti come questo, le parole lasciano il posto alla solidarietà e al calore umano. Invitiamo l’intera comunità di Forchia a stringersi idealmente attorno a loro, restando uniti nella speranza e nella preghiera, affinché la nostra vicinanza possa essere di sostegno e forza in questa delicata battaglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Forza piccola Sophie, tutta la tua comunità fa il tifo per te”: il messaggio del sindaco

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